В Мамлютской районной больнице начался капитальный ремонт

Капитального ремонта здание районной больницы не видело 5 лет. Все это время текущие работы проводились за счет собственных средств медучреждения. Масштабной реконструкции здесь все же дождалИсь. Подрядчик зашел на объект полтора месяца назад.

Марина Коробкова, главный врач Мамлютской районной больницы:

— В этом году по «Дорожной карте» выделены средства , это на первый и второй этаж поликлиники на сумму 30 млн 533 тысячи тенге из республиканского бюджета. Выиграл тендер ИП «Кулешов». Также мы ремонтируем еще один этаж и трехэтажную лестницу стационара. Тоже привлекли подрядчика «Курылас-Сервис СК».

Ремонт идет с опережением графика. Часть строителей — местные специалисты, их трудоустроили через центр занятости. Подрядчики говорят, сдадут объект через полтора месяца.

Юрий Заикин, прораб строительной компании, Мамлютский район:

— Мы приступили к демонтажу 16 кабинетов. Кладка кафеля идет. 520 квадратов, полового — больше 400. Шпаклёвки около 1,5 тысяч, положено 200-300 квадратов.

На втором этаже установили новые двери, провели электропроводку и пожарную сигнализацию. Деревянные окна меняют на пластиковые. Такими же ударными темпами работы ведутся и в другом корпусе лечебницы.

Евгений Сирица, прораб строительной компании, Мамлютский район:

— На сегодняшний день готово 45%. Срок у нас в августе. Выравниваем стены, меняем двери, полы, линолеум. Выравниваем на втором этаже, заменили 14 дверей. Они были в плачевном состоянии, можно сказать. Работы ведутся на первом и втором этажах.

А еще на днях в стационаре установят новый лифт для транспортировки больных с 1 на 3 этаж. Действующему почти полвека, и ездить на нем уже опасно.

Анжелика Сычева