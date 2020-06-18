В Кызылжарском лесном хозяйстве приступили к заготовке дров

Готовь сани летом, а телегу зимой. О том, что запасаться дровами желательно заранее, знает каждый. Эта деляна Куйбышевского лесничества в Кызылжарском районе. Заготовка дров идет для жителей Бесколя, Байтерека, Трудовой Нивы, Чапаева, Прибрежного, Подгорного и других сел. Из остатков берёзы, осины и сосны лесопользователи делают бруски, черенки. Реализуют их как строительные материалы.

Серик Муханов, мастер КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское»:

— Лесозаготовители выписывают древесину. Обращаются к нам, мастерам. Выезжаем на участок, отмеряем нужный объем, который они выписали. Также проверяем правильность заготовки.

Площадь лесного фонда Кызылжарского хозяйства — 68 тысяч гектаров. Входит в него 4 лесничества. В каждом отведен участок под заготовку дров. В прошлом году лесничими вырублено порядка 40 тысяч кубометров деревьев. Стоимость одного — от 1600 до 2300 тенге.

Кайрат Калыков, директор КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское»:

— Лесное хозяйство Кызылжарское» обеспечивает население топливной древесиной. Заготовка древесины проводится в летний период и до 31 декабря. Процедура такая, что заранее подготавливаются участки для вырубки. Помимо заготовки леса люди выписывают валежную древесину. У нас она реализуется по 105 тенге за кубический метр.

Заготовка дров началась 15 июня. В этом году, как и в 2019, планируется реализовать населению порядка 40 тысяч кубометров. В среднем одна телега древесного топлива, или же 6 кубов, обходится североказахстанцам в 30-35 тысяч тенге.

Абай Альжанов