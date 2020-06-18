В 2020г сотрудники транспортной инспекции СК завели 65 административных дел

Многотонные авто, загруженные до предела. Их колёса медленно, но верно продавливают асфальт области. По нормам, нагрузка на ось не должна превышать восьми тонн. Правило, соблюдают не все. Самые частые нарушители — перевозчики асфальтобетонной смеси и инертных материалов, которые везут с карьеров.

Жолдыбай Тентеков, директор СКОФ РГП «Национальный центр качества дорожных активов»:

— Эта проблема не только в нашей области. Это проблема по республике. Где-то строятся дороги и сразу же параллельно разрушаются, из-за того, что водители используют крупнотоннажный транспорт, чтобы уменьшить свои затраты. Предприниматели, которые имеют такой транспорт, взяты на контроль. С ними отрабатываются вопросы, чтобы они не выезжали на дороги общего пользования.

Помогают транспортной инспекции стражи порядка. В ночь на 18 июня задержали два большегруза с североказахстанскими номерами. Из Павлодара они везли битум.

Ерлан Мадиев, командир батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Было нарушение тех состояние: у одного трещина в лобовом стекле, у второго — тонировка. На данных водителя было составлено 2 протокола. При составлении протокола было обнаружено, что у данных водителей не все документы на перевозку опасных грузов, нет допуска на транспортное средство, которое перевозит опасный груз. Далее две машины были доставлены в районный отдел полиции Кызылжарского района.

Стражи порядка обратились в транспортную инспекцию. Её сотрудники — вот уже три часа ждут владельца и водителей авто. Как только появятся, технику взвесят. Если будет превышение, придётся платить штраф и немалый.

Руслан Магзумов, руководитель отдела инспекции транспортного контроля по СКО:

— Если от 1 до 5 тонн превышение допустимых весовых параметров, то для физлица предусмотрен штраф 40 МРП. А юридическое от 1 до 5 тонн, субъект малого предпринимательства 80 МРП.

Это 212 тысяч тенге. Чем больше превышение по весу, тем выше штраф. Чаще всего нарушителей ловят на автодороге «Петропавловск-Жезказган» на участке от областного центра до Сергеевки. А всего на дорогах региона с начала года поймали 65 нарушителей.

На вопрос, почему так мало, в транспортной инспекции отвечают, стоит развернуться передвижному посту, как большегрузов и след простыл. Один водитель увидел, передал остальным. Инспекторы меняют локацию и снова игра в кошки-мышки. Итак, каждый день.

Айгерим Мукашева