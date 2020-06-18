Специалисты «Өрлеу» провели областные педагогические онлайн — чтения

Культура

21:28 18 Июня 2020

На связь вышли более 100 педагогов. Были коллеги из Мангыстауской и Восточно-Казахстанской областей. Они говорили о многогранной деятельности великого ученого. В программе также — 3D тур по лицею им. аль-Фараби и общение с выпускниками учебного заведения.

В рамках проекта «Неформальное образование с Өрлеу» здесь провели обзор новых книг аль-Фараби, которые поступили в областную универсальную библиотеку им. Сабита Муканова.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора по учебно-методической работе ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК РК по СКО»:

— В качестве практических рекомендаций запускаем интерактивный проект «аль-Фараби 1150 лет спустя», т.е. идея такова, как его идеи 1150 лет спустя можно реализовать конкретно в школах, на уроках музыки, на уроках естественно-математического цикла, на уроках общественно гуманитарного цикла. Как его идеи до сих пор актуальны и перекликаются с проблемами современного общества.

 

 

Дарья Пышмынцева

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