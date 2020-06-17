В областной больнице установили новый аппарат МРТ

На связи московские специалисты. Они помогают нашим узнать все нюансы работы нового МРТ. Оборудование из США обошлось в 550 млн тенге. Пока функционирует в тестовом режиме. Приём пациентов начнётся со следующей недели.

Высокотехнологичный он может показать даже самые мелкие суставы пальцев. Картинка экстраточности. При постановке диагноза это очень важно. Таких возможностей предшественник не имел.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Все аппараты, которые пришли в этот год, уже не работают по Казахстану. Кроме нашего. Но это стоило нам больших финансовых вливаний. В прошлом году до 50 млн тенге мы были вынуждены изыскать из собственных резервов на его поддержание. Основная ценность нового аппарата — это надёжность. На прошлом аппарате в 2 смены мы могли проводить до 20 исследований двумя врачами. Сейчас с введением нового аппарата мы рассчитываем на большее.

А именно около 30 пациентов в сутки на старом и новом МРТ. Благодаря покупке последнего очередь сократится до месяца, говорят медики. Но ведь это, всё же долгий срок. Ситуацию должен спасти ещё один МРТ, который установят до конца года в онкодиспансере. В среднем, около 30% исследований проводят для тех, кто борется с онкологией.

Пациент не должен ждать процедуру МРТ больше недели, отметил Кумар Аксакалов. Высокотехнологичное оборудование и грамотные специалисты — это главные составляющие качественного лечения. Потому денег на развитие медицины выделяют всё больше, говорит глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для сравнения, в 2018 году мы выделяли 600 млн тенге на оборудование. В 2019 году, то есть через год, уже 2,8 млрд. В этом году на покупку 132 единиц оборудования выделена эта же сумма — 2,8 млрд. Это существенные деньги. Это МРТ, КТ, цифровой маммограф, новые рентген аппараты. Всё, что нужно для наших врачей.

А область нуждается в медицинских кадрах. Потребность в них составляет 238 врачей. В этом году в регионе ждут 120 молодых специалистов.