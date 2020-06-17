В обл.библиотеке подвели итоги онлайн-конкурса «Живая память о прошлом»

Народ в потоке истории

20:53 17 Июня 2020

Защитные маски, перчатки, дистанция между призерами. Церемония награждения в областной библиотеке имени С.Муканова проходила с соблюдением всех санитарных правил. В небольшом зале собрались 15 победителей онлайн — конкурса, приуроченного к 75-летию Великой Победы.

Баян Мукажанова,  методист областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Все районы области, также   приняли участие наши читатели.  Так как он был онлайн, каждый желающий мог принять участие. Конкурс был объявлен с 1го марта по 15-е мая. Среди большого выбора нам было очень сложно, выбирались самые достойные.

Песня, стихотворение или исторические факты о Великой Отечественной. Их нужно было оформить в небольшое видео. Его содержание, авторский подход, умение использовать разные программы и оценивали жюри. Больше всего наград забрали участники из районов. Труд коллектива Кызылжарской центральной библиотеки отметили бронзой.

Эльмира Кабиева, директор Кызылжарской центральной районной библиотеки:

— Участвовала в основном молодежь нашей библиотеки. Самое сложное, наверное, было передать дух тех  тяжелых времен, показать подрастающему поколению  то тяжелое время, которое перенесли наши прадеды, деды.

Возрастных ограничений в конкурсе не было. Самой юной его участницей и обладательницей 2-го места в одной из пяти номинаций стала 6-летняя Ангелина Данильченко. Она вместе с родителями сняла  небольшое видео, где поздравила всех североказахстанцев с Днем Победы.

Ангелина Данильченко, учащаяся школы №1 г.Петропавловска:

— «Бои и походы, бессонные ночи…
И жить, и любить хотели вы очень.
Но юность свою отдали войне,
Чтоб жили мы в мирной сейчас тишине..»

— Я сама этот стих учила. Прадедушка сражался на войне.
 
Всего в творческом конкурсе «Живая память о прошлом» приняли участие больше 80 североказахстанцев.

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