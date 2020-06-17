В Мамлютском р-не установят детскую, спортивную и игровую площадки

Улица Ленина города Мамлютки — центральная. Раньше здесь располагалась мечеть. Но в 2019-м здание сгорело. Строительство новой местные власти планируют начать на днях. Она будет находиться неподалеку.

А этот пустырь скоро наполнится детским смехом. Здесь развернется досуговая площадка с тренажерами, каруселями и мини-футбольным полем. Стоимость проекта — 12 млн тенге.

Ермек Жумабеков, бригадир, Мамлютский район:

— Работаем мы в две бригады. Работаем быстро. Стройматериал весь есть. Выполнили уже порядка 70 % от намеченного. Тут территория 55 на 35 метров. Мы ее уже полностью огородили. Почти готово у нас и футбольное поле. Осталось только застелить искусственный газон. Еще проложили пешеходную дорожку из брусчатки, все засыпали щебнем.

Дело осталось за малым: поставить фонари, провести освещение, завезти инвентарь, и зона отдыха откроет свои двери для мамлютчан.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:

— Спортивные уличные тренажеры состоят из 5 комплектов, детские тренажеры-из 10 комплектов. Это балансир, спорткомплекс, беседки, карусели, скамья, песочница, качели двойные, урны.

Между тем детвора с нетерпением ждет, когда уже можно будет «погонять» мяч на поле, позаниматься на тренажерах, покататься. За работой строителей ребята внимательно наблюдают за забором. О такой зоне отдыха и детям, и взрослым оставалось только мечтать.

Мамлютчане:

— Мы рады,что у нас будет детская площадка. А то ребятишки то вот тут на крыше, то вон там на крыше. Носятся, теперь хоть им будет, где играть.

— Я очень рад,что у нас появилась площадка, еще и футбольная. Что можно качаться, играть в футбол, мы раньше здесь с друзьями тоже неподалеку играли в футбол. Мы делали ворота, просто ставил палочки, это и были наши ворота. А здесь будут ворота настоящие.

— Хорошо, что есть, куда детям пойти. У нас стадион, есть площадки, есть, куда детям ходить, но еще одна — тоже хорошо.

— Я живу тут недалеко, напротив, наши строят тут площадку. Я очень рада. Нам негде было играть. Приходилось идти далеко. А теперь площадка возле дома. Будем теперь всегда сюда приходить.

Посещать досуговую площадку мамлютчане смогут уже в конце июня.

Анжелика Сычева