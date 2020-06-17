Почему этим летом в некоторые села региона пришла «засуха»

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Питьевая вода используется на полив зеленый насаждений, мытье машин, водопой домашних животных, что полностью противоречит нормативным правовым актам.

Вот так, «не в бровь, а в глаз» начал свой доклад руководитель областного управления энергетики и ЖКХ, объясняя, почему вместе с летом в некоторые села региона пришла «засуха». Люди, по его мнению, не привыкли думать о других.

Собственный комфорт, несмотря на то что вода — иссекаемый ресурс, к которому нельзя относиться потребительски, у североказахстанцев всегда в приоритете, — считает Адильбек Аубакиров. Директор филиала «Есиль су» Канат Аскаров целиком и полностью разделяет его позицию. Свое выступление он тоже начал совсем не позитивно.

Канат Аскаров, директор филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ:

— Дебиторская задолженность районов сегодня 57 млн тенге перед филиалом. Из них 39 млн тенге составляют районные центры.

При этом фактический объем поставленной в районы воды с начала 2020-го значительно выше договорных обязательств, которые стояли перед филиалом «Есиль су». Яркий тому пример — данные о четырех районах, представленные в этой таблице.

В этом году лето на север страны пришло раньше срока. Уже в мае стояла жаркая погода. Отсюда и потребность в воде увеличилась в разы. А вместе с этим стало больше и количества аварий. Почти 60 % магистрального водопровода филиала «Есиль су» изношены до предела и едва справляются со своей функцией. Отсюда и шквал жалоб и обращений. Один из лидеров по их количеству — Кызылжарский район.

Канат Аскаров, директор филиала «Есиль су» РГП «Нуринский ГВ:

— Бесколь, Элитное, Карлуга, Ивановка, Красная горка, Приишимка, Подгорное, Байтерек. Будем говорить так, кроме Бишкуля у всех есть резервуары чистой воды, но они ими не пользуются, практически все эти населенные пункты на магистральной трубе «сидят».

Адильбек Аубакиров, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В рамках программы «Ауыл ел бесігі» и других программ выделено на два проекта в селе Бесколь 100 млн тенге, как раз в новом микрорайоне, порядка 400 млн на строительство разводящих сетей, в этом году этот проект будет реализован.

Самый частый вопрос от североказахстанцев, когда же вода будет в каждом доме? Ответ экспертов — так быстро, насколько это возможно. На срок исполнения заветной для многих мечты очень сильно влияет строительство групповых водопроводов, объяснили на брифинге.

И в очередной раз отметили, что в 2020-м году в рамках «ДКЗ» из областной казны выделили около 700 млн тенге на ремонт разводящих сетей в 60 селах региона.