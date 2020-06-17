Медики региона продолжают спасать жизни североказахстанцев

С тех пор как в наш регион пришел коронавирус, санитарные врачи не знают, сколько длится их смена. Работают с утра до ночи, рассказывает Лаззат Арыкпаева. Она занимается эпидемиологическими расследованиями.

Если у больного все же выявили положительный результат на COVID, то в течение трёх часов специалистам нужно собрать все данные о пациенте, его передвижениях и контактах.

Лаззат Арыкпаева, главный специалист эпидемиологического отдела управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Первое время, когда начиналось у нас, подъезды закрывали, приходит положительный результат, мы выходили, это было в ночь, люди уже отдыхали, приходилось убеждать людей, откройте, скажите. Очень люди агрессивные были, они не хотят понимать и предполагать, что такое вообще на самом деле коронавирусная инфекция. Приходилось убеждать, рассказывать, что это очень опасно.



А особенно опасно и страшно принести инфекцию в дом. У Лаззат пятеро детей, у ее коллеги Машекер — трое. Только вот инфицированные, кажется, не боятся ничего. Некоторые скрывают информацию о том, где находились, с кем контактировали.

Машекер Тулеуова, главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Люди звонят, а, знаете, такой вот больной, я — его близкий друг, и мы с ним такого-то числа сидели в кафе. Я был не один, еще были люди. Он мне всех контактных дал, все координаты, все телефоны, естественно, я начала всех обзванивать и по этому случаю еще два случая выявила.



Больше всего санитарные врачи мечтают о том, чтобы все поскорее всё это закончилось и о простых человеческих радостях.

Машекер Тулеуова, главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Петропавловска:

— Когда я еду на очаг, надеваю противочумном костюме. Это комбинезон, маска-респиратор высокой степени защиты, очки, которые закрывают все лицо, перчатки, в которых неудобно работать — бумага прилетает, ручки. Сапоги на два размера больше твоих ног. Едешь, смотришь в окно скорой и думаешь, тоже хочется пройтись в туфлях, в платье, смотришь и с белой завистью думаешь, когда это закончится.

И если взрослые члены семьи с понимаем относятся к такой сложной и необходимой работе, то детям этого не объяснишь.

Машекер Тулеуова, главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления контроля качества безопасности товаров и услуг г. Петропавловска:

— У меня маленькому ребенку 3 года и, естественно, реакция детей, хоть большой, хоть малый…Но старшая еще осознает, что мама с работы, что нужно подогреть покушать что нужно, чтобы мама душ приняла. А малой он сразу бежит ко мне и, естественно, я его отталкиваю, в том смысле, что сначала мне нужно принять душ и потом только к ребенку подойти, потому что я боюсь подвергать риску своих детей.

Символично, что этот материал мы снимаем в парке Победы, 75 лет назад наши деды и прадеды победили фашизм. А врачи сейчас борются с коронавирусом. Потому их особенно нужно поддержать и сказать простое человеческое «спасибо».

Алёна Хан