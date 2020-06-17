Из-за роста заболеваемости КВИ в городе возобновили дезинфекцию дворов, подъездов и детских игровых площадок

Студент гуманитарно — педагогического колледжа им. М. Жумабаева Алдияр Жилкайдаров одним из первых вступил в ряды добровольцев. Говорит, — каникулы подождут, здоровье североказахстанцев важнее.

Алдияр Жилкайдаров, волонтёр:

— Нашли с друзьями эту работу в объявлении в инстаграмм, где требовались дезинфекционные работники. В день уходит по 25 литров, меняем воду 7 раз. Эта работа помогает людям бороться с этим вирусом, чтобы они не заболели. Прохожие, когда видят нас, просят обработать их дом.

Вместе с Алдияром дезобработкой городских улиц и дворов занимаются еще 20 ребят. С понедельника продезинфицировали больше 400 объектов. За один день волонтёры расходуют около 1000 литров раствора с деохлором.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Ограничительные меры вернули. Улицы, все дворы, детские площадки, социальные объекты каждый день обрабатываются. На эту работу привлекали волонтёров. В основном — это студенты. Их работа оплачивается. Заработная плата 70 тысяч тенге. Хотелось бы попросить всех жителей соблюдать меры безопасности.

Такого мнения придерживаются и сами петропавловцы. В первую очередь необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах и проводить санобработку. Последнему — особое внимание.

Петропавловцы:

— Дети до 9, 10 часов гуляют. Обработка необходима. Во время карантина обрабатывали. Знаете, запах сразу чувствуется.

— Правильно сделали, что вернули санитарную обработку домов. На игровых площадках сами видите детей много, нужно заботиться о их безопасности. Летом все хотят гулять, весело проводить время. Поэтому дезинфекция необходима. Возможно, кто-то болеет вирусом, поэтому обработка нужна.

Тотальная дезинфекция проводится ежедневно с 9.00 часов утра и до 18.00 вечера.