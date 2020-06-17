800 частных и 7 многоквартирных домов возведут в этом году в СКО

Кирпичную пятиэтажку в селе Новоишимском района имени Габита Мусрепова начали возводить в сентябре прошлого года. Уже на финишной прямой. Работы подрядчик выполнил на 90%. Сейчас на участке трудятся около полусотни человек. В основном — отделочники.

17 однушек, 19 двух- и 14 трёхкомнатных квартир сдадут в чистовой отделке со всеми коммуникациями. Площадь в среднем от 35 до 65 квадратных метров. Подрядчик — североказахстанское ТОО «ПМК-5».

Даурен Бримжанов, начальник участка:

— 50% материалов используем свои: ж/б изделия, пластиковые окна, деревянные изделия полностью сами изготавливаем. Остальное всё закупаем у местных.

50-квартирный дом возводят по программе «Нурлы жер». Пятиэтажка обошлась в 481 млн тенге. Кроме внутренних работ, осталось благоустройство. На территории установят спортивную и детскую площадки, малые архитектурные формы. От графика подрядчик не отстаёт. Дом планируют сдать в августе этого года.

Айдын Казжанов, руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог района им. Г.Мусрепова:

— В районе 495 человек стоит в очереди. Благодаря сдаче этого дома будет продвигаться. В основном это будут социально уязвимые слои населения: малоимущие, многодетные. В райцентре это уже 4 дом по такому типу. В данный момент у нас готова ПСД на ещё один такой же 50-квартирный дом, который будет чуть подальше. При выделении средств мы готовы реализовать этот проект.

Только с начала текущего года объем строительства в районе имени Габита достиг 1 млрд 28 млн тенге. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в районах области в этом году возведут 7 многоквартирных и 800 частных домов.