Жасылелевцы призвали к ответственности дачников и отдыхающих

Бойцы отряда «Жасыл ел» в Новопавловке уже были. Несколько недель назад убирали здесь мусор, но дело это оказалось бесполезным: дачники продолжают засорять территорию. Поэтому активисты организовали рейд, правда, не с целью найти и наказать виновных. Они хотят призвать земляков быть ответственными.

Никита Зайберг в отряде активистов находится всего месяц. Об этой организации юноша узнал через интернет. О своем решении вступить в ряды «Жасыл ел» не жалеет, но признаёт, некоторые трудности в работе есть.

Никита Зайберт учащийся СШ №5:

— За месяц работы, за все рейды, которые мы проводили, много людей очень агрессивны. Они думают, что они правы в том, что выкидывают мусор в неположенных местах. Мы пытаемся проводить с ними беседы без привлечения полиции. Но бывают такие люди, которые сильно агрессивны.

Такие рейды жасылелевцы намерены проводить и дальше. Ребята после Новопавловки направились к озеру Пёстрому. Там отдыхающие тоже игнорируют мусорные контейнеры.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— В целом вообще «Жасыл ел» также занимается уборкой территории, проводятся акции «Чистые берега» на озере Пестрое, на берегах р. Ишим. Также бойцы «Жасыл ел» принимают участие различных мероприятиях. В целом они бывают, делятся на группы в зависимости от той работы, которую выполняют, т.е. часть ребят одну работ, часть другую. В целом они работают полдня. Заработная плата у них 35 тыс тенге.

Всего по городу Петропавловску работают 19 бойцов отряда «Жасыл ел».

Анастасия Остертак