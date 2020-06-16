Выпускники СКГУ им.М. Козыбаева дистанционно защищают дипломы

Июнь 2020-го, пожалуй, навсегда останется в памяти выпускников высших учебных заведений. Ведь сейчас, пусть и дистанционно, они защищают свои дипломные работы. Альфараби Мынбай хочет поскорее «отстреляться», когда столько готовишься, начинаешь искать ошибки в каждой мелочи, признается парень. В единственном вузе региона он учился по программе «Серпін».

Альфараби Мынбай, студент СКГУ им. М.Козыбаева:

— Моя дипломная работа связана с развитием Туркестанской области, защита будет на следующей неделе. Преподаватели помогали искать нужные материалы, давали советы, направляли. В целом я горжусь своими успехами в учебе и жизни вуза. Остался крайний рывок.

В 2020-м стены местной альма-матер покинут более полутора тысяч студентов и около 200 магистрантов. От написания дипломной работы выпускник может отказаться, сдать только экзамены, или же пройти сразу несколько испытаний.

Их онлайн — формат не повод расслабляться, напоминают преподаватели. Финальная проверка знаний проходит также строго, как в оффлайне. Использовать шпаргалки или искать помощи в интернете запрещено.

Жанар Таласпаева, и.о. проректора по академическим вопросам СКГУ им.М.Козыбаева:

— Если студент недоволен своей оценкой, он может подать заявление, и апелляционная комиссия его рассмотрит. В течение двух дней будет принято решение. Наши студенты в случае несвоевременного подключения онлайн, или, если в этот день по каким-то техническим или уважительным причинам не смогут присутствовать на итоговой аттестации, должны будут информировать.

Торжественную церемонию вручения дипломов из-за коронавирусной инфекции в этом году отменили. Бакалавров и магистров поздравят через «Zoom». Забрать долгожданный документ они смогут в закрепленное за ними время.

Дарья Пышмынцева