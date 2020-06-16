Возможности коррупционных рисков и конфликта интересов

Анализ коррупционных рисков провели по инициативе управления пассажирского транспорта и автодорог. Проверка длилась полтора месяца. Её итоги и.о. руководителя зачитывал без малого полчаса. Выработали 20 рекомендаций. Одна из них касается технического надзора. Его проводят далеко не всегда. Чаще всего это зависит от наличия бюджета.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Так, без технического надзора проведен средний ремонт дороги областного значения

-КТ-29 «Покровка-Корнеевка-Горное» в Есильском районе подрядной организацией ТОО «Петропавл Жолдары»; КСТ -62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль», подрядная организация ТОО «Титан-Север». Акты приема объектов в эксплуатацию, по данным видам работ, подписаны только подрядной организацией и заказчиком в лице управления.

Обязан ли заказчик привлекать эксперта или он может сам принять объект? Здесь два закона и столкнулись. Тот, что «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» говорит, технадзор обязателен. Закон «Об автомобильных дорогах» ему противоречит. В нём, кстати, имеют место скрытые коррупционные риски, считают специалисты.

Предлагают поднять этот вопрос на уровне министерства. Всё-таки в сфере, где вращаются миллиарды тенге, контроль лишним не будет. Тогда, может, и дороги не будут таять вместе со снегом, и рассыпаться, не прослужив год. Прокуратура выявила дефекты на 33-х ранее отремонтированных участках области.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— В ходе забора проб (кернов) установлено несоответствие толщины асфальта при выполнении дорожных работ. В Мамлютском районе средний ремонт, просадка и разрушение асфальтного покрытия на участках дорог, где недавно производились ремонтные работы КТ-50 «Петропавловск- Барневка-Ташкентка-Долматово».

А ТОО «Титан Север» в 2017 году ремонтировало водопропускную трубу на участке «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль». Потратили почти 29 млн тенге. Гарантия 3 года. Но весной 2019 конструкцию разрушили паводковые воды. ТОО трубы не восстановило.

А в управлении даже иск или претензию не предъявили. Изучила антикоррупционная служба и личные дела сотрудников ведомства. Здесь тоже немало «интересного». Руководитель отдела и директор компании, занимающейся перевозками, оказались двоюродными братьями.

О возможном конфликте интересов госслужащий не сообщил, при этом он является секретарем областной комиссии по тарифам. За три месяца этого года компания его брата получила максимальную сумму субсидирования — 7,5 млн тенге.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Управление комментирует тем, что на маршруте компании работает новый автобус, заработная плата водителя составляет 200 тысяч тенге и базовая норма расходов топливо на 100 км — 33 литра бензина, что в разы превышает расходы других перевозчиков. Мы здесь усматриваем, что мог возникнуть конфликт интересов.

А ещё секретарь в комиссии право голоса не имеет. Но, чтобы не было конфликта интересов, рекомендовано его исключить из техзаседаний, где будет фигурировать фирма его двоюродного брата и, конечно, провести служебное расследование.

Максат Баяхмет, и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Проблемы существуют. Проделанная вами работа в правильном направлении ведётся. По всем рекомендациям хотим с вами разработать дорожную карту. Основным вектором будет совместная работа с вашей организации и Национальным центра качества.

С Национальным центром качества дорожных активов, кстати, заключен договор. Только вот на практике прием дорог в эксплуатацию осуществляется без их участия, сообщают в антикоррупционной службе.

Айгерим Мукашева