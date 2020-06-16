В СК с начала года произошло более 20 случаев домашнего насилия

Зачастую все бытовые правонарушения совершаются под воздействием спиртного. С начала года в области вынесено более тысячи предписаний в отношении домашних тиранов. В ходе акции стражи порядка усилили адресные проверки исполнения защитных предписаний, реагируют полицейские и на вызовы.

Айнур Беркимбаева, старший инспектор группы защиты женщин от насилия отдела МПС УП г. Петропавловска:

— К примеру, сегодня в УПП №5 обратились соседи гражданина 1975г.р. о том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом в отношении него от 1 мая 2020 г. вынесено защитное предписание.

К сожалению, не все нарушители относятся к защитным предписаниям всерьёз. Мужчина не отрицает, что выпил. Разговор приходится продолжить в участковом пункте полиции. Многие не видят или не хотят видеть в этом проблему.

Между тем с начала года в СК совершенно 24 преступления в сфере семейно-бытовых отношений. В основном это нанесение телесных повреждений, порой представляющих угрозу для жизни. В ходе акции полицейские разъясняют женщинам, что они не должны рисковать жизнью и здоровьем.

При необходимости они всегда могут обратиться за помощью по номеру «102» или же в группу защиты женщин от насилия по номерам 39-48-56, WhatsApp 8-708-432-45-61. Готовы поддержать их и в центре поддержки женщин.

А именно предоставить убежище на полугодичный срок, оказать юридическую и финансовую помощь. Главное здесь— не считать, что всё образуется, само собой, и суметь сделать шаг навстречу новой жизни.