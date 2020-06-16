В р-не им. Г.Мусрепова отремонтируют 30 объектов в рамках программы «ДКЗ»

Ремонт в школе искусств в селе Новоишимском планируют закончить к концу июня. К этому времени здание изменится до неузнаваемости. Будет много света и пространства. То, что нужно юным творческим натурам. Воспитанников здесь порядка 350. Занимаются они хореографией, декоративно-прикладным искусством, обучаются игре на музыкальных инструментах.

Гульмира Конкашова, директор школы искусств, район им. Г.Мусрепова:

— Школа искусств открыта с 2009 года при партии «Nur Otan». Мы в одном здании находились. В 2016 году для увеличения охвата детей дополнительным образованием было выделено здание бывшей казахской школы. Более 50 лет здесь не проводился ремонт.

Выглядели кабинеты как в советских фильмах. Старые окна и двери отлично дополняли образ. А сгнивший пол с протекающей крышей, наоборот, портили. Кровлю в прошлом году отремонтировали. Но влага уже успела испортить стены и пол. В общем, атмосфера была далеко не для искусства.

Потому в этом году здесь отремонтируют фасад и актовый зал. Приведут в порядок потолки, напольное покрытие, стены и входную группу. Поменяют окна и двери. На всё это потратят 27 млн тенге. Помимо школы искусств, ремонт проведут ещё в 7 учебных заведениях. На них выделили 650 млн тенге.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— Отрадно, что по линии спорта тоже огромная поддержка. Практически нет сфер, где не выделялось бы финансирование… Порядка 14 сёл устанавливаем спортивные площадки, мини-футбольные поля, тренажёры, детские площадки. Ну и самое главное, наверное, что сегодня крытые корты устанавливаются комплексно по поручению акима области.

Получится большой спорткомплекс. Корт стоимостью 76 млн тенге построят рядом со стадионом. Его, кстати, тоже приведут в порядок, будет беговая дорожка с тартановым покрытием. А за хорошие спортивные достижения хоккейной команды в селе

Раисовке сделают крытый хоккейный корт. 30 млн выделили из районного бюджета, ещё 60 из областного. Всего на ремонт и строительство спортивной инфраструктуры выделили 230 млн тенге.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— В сфере культуры 3 объекта ремонтируются. ДК центральный в Новоишимке, ДК Рузаевский и досуговый центре в селе Шукырколь. 3 объекта — 72 млн.

Значительные улучшения ожидают и в сфере здравоохранения. Отремонтируют объекты в райцентре и ещё две врачебные амбулатории в селах. Выделили свыше 130 млн тенге.

Айгерим Мукашева