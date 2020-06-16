В конце года в Петропавловске откроется новая поликлиника на 250 посещений

Выход уже нашли. По улице Гастелло на месте снесенных частных домов начато строительство новой современной поликлиники на 250 мест.

Кайрат Мустафин, заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Генеральная подрядная организация — ТОО «ТОИР», генеральный проектировщик — ТОО «» СК ВанПроект». Стоимость договора у нас 1,9 млрд тенге, 500 млн на закуп медицинского оборудования.

На стройплощадку зашли месяц назад. Пока задействованы 20 специалистов. Провели земляные работы, забили пробные сваи и благополучно провели динамические испытания. Сейчас заказывают строительные материалы.

Нариман Исмаилов, директор ТОО «ТОИР»:

— При строительстве будут использоваться преимущественно казахстанские материалы. Арматура, кирпич, сборный железобетонный каркас, ну и так далее. Больница состоит из 3 блоков, первый это поликлиника, второй -административный и дневной стационар.

Новая поликлиника будет представлять собой двухэтажное здание с металлической кровлей площадью больше 7700 квадратных метров. Сдать объект планируют в декабре этого года.

Алена Хан