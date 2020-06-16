Т51 млн в 2020г. вложат в ремонт разводящих сетей в Кызылжарском р-не

Новости МТРК

23:09 16 Июня 2020

Городской человек из благоустроенной квартиры, наверное, с трудом сможет понять восторг Фархата Имамудинова. А он второй год, как ребенок, радуется каждому походу в ванную или на кухню. Нашей съёмочной группе сельчанин показал новенькую стиральную машину.

Она теперь незаменимая помощница его супруге. А еще хозяин дома угостил нас фильтрованной водой и рассказал о том, какого качества она была до ремонтных работ.

Фархат Имамудинов, житель с.Петерфельда, Кызылжарский район:

— Простой чайник через день приходилось от накипи очищать. Подвели нам воду тоже, на пунктах раздачи воды, в школе и здесь, по часам давали, 20 тенге за флягу дорого для бюджета. Вот сегодня мы платим 89 тенге за куб.

Вопрос водообеспечения начал постепенно отпадать у здешних жителей в прошлом году. Тогда живительную влагу в свои дома провели 50 семей, в 2020-м к ним прибавятся еще 70. Всего на двухлетний ремонт разводящих сетей Петерфельду выделили 15 млн тенге. Работы завершат в конце июня.

Кайсар Амирин, руководитель отдела строительства, ЖКХ и пассажирского транспорта Кызылжарского района:

— В 2020-м году были выделены деньги 51 млн тенге. На эти средства планируется проведение работ в 10 населенных пунктах района, включая Петерфельд, будет отремонтировано более 5 км старых разводящих сетей, также будет возможность у 500 домов подключится к разводящим сетям.

 

 

Дарья Пышмынцева

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