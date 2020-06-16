С начала 2020г. в СК увеличился объём ввода жилья почти на 15%

Объём инвестиций составил около 70 млрд тенге. Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий. Приоритетными отраслями по освоению средств стали сельское, лесное и рыбное хозяйство, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование.

Общая стоимость всей продукции в сельском хозяйстве — 56 млрд тенге, а розничной торговле — почти 85. На 10,8 /десять и восемь десятых/ процента увеличилась реализация продовольственных товаров, а вот непродовольственных – снизился, на 20. Показатель оптовой торговли — 138 млрд тенге.

Алена Хан