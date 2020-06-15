В Петропавловске, возможно, прекратит работу общественный транспорт

Только в маске и только сидя. Это, в общем-то, вся суть той части постановления, где говорится про общественный транспорт. С 15 июня водители не должны брать пассажиров больше, чем могут позволить посадочные места. И здесь горожане разделились на два лагеря.

Петропавловцы/корреспондент:

— На работу-то нельзя опаздывать. Вот что плохо. Я езжу на 14 маршруте. И получается, что кто-то стоит. А всем надо ехать.

— Сажусь на тот, где более свободно, без стоящих мест. Соблюдаю расстояние.

— А если опаздываете, торопитесь?

— Всё равно пропущу. Здоровье важнее.

К сожалению, не все такие ответственные. Уже в первый день — нарушения. Популярная среди горожан «девятка» переполнена. Участники рейда едва могут протиснуться в салон, чтобы сообщить: «Так ездить нельзя!»

Замечание справедливое. Мест в маршрутке или автобусе всем не хватит. И это не теория. Доказано на практике в период карантина. Тогда петропавловцам пришлось «несладко», как и водителям. Им и за дорогой следить нужно, и за пассажирами.

Водитель автобуса:

— В масках все катаются. Я без масок не беру, потому что штрафуют нас самих. Люди, как правило, сознательные в большинстве своём.

За несознательных петропавловцев штраф платят водители. А вот пассажиру — только предупреждение. Вот и бери после этого горожанина без маски. В период пандемии те, кто за баранкой, нервы, конечно, «закалили». С усилением ограничительных мер снова все шишки на их головы.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО автотранспортный союз»:

— Негатив со стороны населения в первую очередь, будет в адрес перевозчиков. Люди не понимают, что не исходит от перевозчиков эти требования, всё же оставляют за собой право обвинять именно нас, что они не могут вовремя добраться на работу. Единственным путём решения, наверное, было бы увеличение количества транспортных средств на линии.

Оказывается, сейчас около 40 автобусов и маршруток остались без водителей. Многие нашли другую работу во время карантина, когда общественный транспорт прекратил движение. Сейчас есть вероятность повторения такого сценария.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Я понимаю, есть недоработки. В час пик люди ездят стоя. Убедительная просьба горожан и гостей города соблюдать требования санврача. Если данные требования будут игнорированы, возможно, будут приостановлен общественный транспорт.

Мера вынужденная, говорят в городском акимате. На ситуацию могут повлиять только сами петропавловцы. Сейчас нужно проявить немного терпения и соблюдать правила, и уж точно не винить водителей.

Айгерим Мукашева