В Айыртауском районе утонул 26-летний мужчина

Несчастный случай произошел в прошлую пятницу около 6 часов вечера, в 3 км от села Нижний Бурлук. По предварительной версии молодой человек в компании друзей находился на водоеме. К слову, место это для купания не предназначалось. В один момент отдыхающие потеряли парня из поля зрения.

Решили найти самостоятельно, но попытки не увенчались успехом. После обратились за помощью к спасателям. ЧС ники прибыли на место ближе к полуночи. Тело парня вытащили из воды на следующее утро. По словам очевидцев, в этот день утонувший не употреблял спиртного, трагедия могла произойти по причине того,что он не умел плавать.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В связи с этим хотели бы обратиться к жителям нашей области, к гостям. В целом недопущения ЧП на воде. Не купаться в нетрезвом виде,не заплывать за буйки.

Анжелика Сычева