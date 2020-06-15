У погодинце прошла сдача спектакля «Соловьиная ночь»

Спектакль «Соловьиная ночь», а это история о первой любви, поставили по мотивам пьесы Валентина Ежова. К представлению актеры готовились более двух месяцев.

Молодой советский солдат Петр Бородин влюбился в немецкую девушку Ингу. Действия происходят в первые победные дни мая 1945-го года на оккупированной советскими войсками территории. В зале вместо зрителей — весь состав худсовета.

Премьера должна была состояться накануне Дня Победы. Но, из-за карантина ее пришлось отложить, рассказывает режиссер, художественный руководитель областного русского драматического театра им. Николая Погодина Елена Покрас.

Елена Покрас, художественный руководитель областного русского драматического театра им. Н. Погодина:

— Пьеса у нас немного была сокращена. Там очень много действующих лиц. Мы оставили все самое концентрированное. Премьеру вы увидите уже в новом сезоне. Уже сейчас режиссер Тимур Калимжанов работает над пьесой «Леди Макбет Мценского уезда» по пьесе Ярослава Пулинович. Это тоже премьера будущего сезона Репетиции идут сейчас маленькими группами. Чтобы минимизировать общение.

Анастасия Остертак