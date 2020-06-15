СКО: Зарегистрировано 237 подтвержденных случаев COVID-19

На 15 июня в инфекционном стационаре находятся 48 североказахстанцев. Один из них в тяжелом состоянии из-за сопутствующих онкологического заболевания и гипертонии. Еще 7 — в состоянии средней степени тяжести.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Также в инфекционном отделении находятся 10 детей, их состояние расценивается как удовлетворительное, у одного из них — средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность из всех 48 у двух и один на аппарате искусственного дыхания лёгких.

С начала июня в области зарегистрировали 178 случаев заражения COVID-19, большинство из них — бессимптомные больные. В списке инфицированных 13 детей, которые посещали дошкольные учреждения, и 26 медиков.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента качества товаров и услуг СКО:

— Основная заболеваемость регистрируется, это дети до 14 лет, это 29 случаев. С 19 до 29 лет — 60 случаев, с 30 до 39 лет 56, 40-49 лет — 39 случаев. Хочу обратить внимание, что более 50 процентов заболевших, приходиться на Петропавловск. И темп прироста симптомных носителей заболевших, по области за неделю составил 66,6%, а за вчерашний день 3,7 процента.

Это очень высокие показатели. И радоваться нечему. По результатам эпидемиологического расследования санврачи установили более 2тысяч контактных лиц, 967 относятся к близким. Среди них тоже есть инфицированные, но болезнь протекает бессимптомно.

Они находятся на домашнем карантине. На данный момент медикаментов, средств защиты и тест-систем в регионе достаточно, заверяют специалисты. На борьбу с коронавирусом из областного бюджета выделили 243 млн тенге.

Алена Хан