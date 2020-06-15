СКО: Водитель «Газели» врезался в трактор во время обгона

Сообщение о ДТП стражам порядка поступило после 9 часов вечера. За рулем «Газели», которая, как выяснилось позже, и спровоцировала аварию, находился 51-летний житель Аккайынского района. Он врезался в трактор во время обгона. Полицейских решил не дожидаться.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— В связи с чем в соответствии с требованиями части 2 статьи 611 КРКоАП «Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП» в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. В ходе осуществления розыскных мероприятий местонахождение водителя было установлено. По факту ДТП в отношении лица, совершившего ДТП, собран материал по части 1 статьи 610 КРКоАп за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства, и направлен на рассмотрение в суд для принятия процессуального решения. В таких случаях обычно выписывают штраф или лишают прав на срок от полугода до трех лет.

Дарьья Пышмынцева