С 15 июня в СКО усиливают ограничительные меры

Видимо, североказахстанцы очень сильно ждали послабления карантина, настолько, что совершенно забыли о социальном дистанцировании, да и вообще о соблюдении санитарных правил. И теперь вместо снижения количества инфицированных — их рост. Потому в регионе приняли решение усилить ограничительные меры.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— Региональной комиссией принято решение о переносе сроков открытия детских лагерей, кинозалов компьютерных клубов, игровых зон и фудкортов при ТРЦ.

Открытие детских оздоровительных лагерей переносится на неопределенный срок. По уже купленным путевкам ребята смогут отдохнуть после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. А вот детские сады работать продолжат, но в режиме дежурных групп.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— То есть не более 15 человек в группе, чьи родители работают, также усилены санитарные требования, для того чтобы была проведена дезинфекционная работа и при входе и в самих группах.

Снова придется забыть североказахстанцам о фитнес-центрах. Их с 15 июня закрыли. Разрешены тренировки только на свежем воздухе. Ограничивается и работа объектов общественного питания. В залах не должно быть больше 50 посадочных мест, рассадка через стол. Также приостановили работу нескольких объектов, где были выявлены случаи заражения COVID-19.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В частности, детский сад, дворец школьников и тренажерный зал , где были зарегистрированы случаи заболеваемости.

Торговые центры, продовольственные и непродовольственные рынки и магазины теперь работают строго до 20.00 часов вечера. А общественный транспорт до 21:30. Отмечу, на 15 июня в СК зарегистрировано 111 случаев заболевания коронавирусом.

Алена Хан