Нарушения санрежима выявлены в ТРЦ и рынках Петропавловска

В торговом доме «Океан» больше 60 отделов, около 120 продавцов и постоянный поток клиентов неважно, это будний день или выходной. По субботам и воскресеньям посетителей здесь, как правило, больше, чем кислорода, а значит, вероятность принести домой помимо покупок инфекцию высока. Если, конечно, не соблюдать правила, которые, наверное, уже даже у детей «от зубов отскакивают».

Делаем все, только температуру работникам не измеряем, чистосердечно призналась администратор торгового дома. Бесконтактный термометр сейчас, как заморская диковинка, не найти его, а значит и не купить. Санитарный врач, как альтернативу посоветовала заменить его обычным ртутным.

Где нареканий, пусть и однотипных, было по-настоящему много, так это у торговых рядов вдоль «Страны товаров». Тут круглый год не протолкнуться: постоянный процесс покупки и продажи, а с ним и обмен бактериями.

В общем, маски защищают все, кроме рта и носа. Кстати, продавцы к таким мониторингам относятся спокойно, редко начинают спорить, ведь после долгого простоя все, что им нужно, — это стабильный заработок. А вот какой ценой, это уже другой вопрос.

Гульнара Джаксылыкова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Все работники должны работать в средствах индивидуальной защиты, это маски и перчатки и обязательно должно быть наличие санитайзеров как для посетителей, так и для работников и измерение температуры тела для продавцов и технического персонала. В магазинчиках и павильончиках должна быть социальная разметка на полу, между людьми в очередях должно быть не менее полутора метров.

Устали, надоели запреты и вообще на дворе лето, что хотим, то и делаем. Такой сегодня сложился настрой у североказахстанцев и его, конечно же, по-человечески можно понять. Но справиться со сложившейся в регионе ситуацией возможно только вместе. Тогда и лето будет, как лето, а не пародия на него. Мы наконец-то вздохнем с облегчением и, скажем «прощай, карантин!».

Дарья Пышмынцева