На ремонт школ в Аккайынском р-не из областного бюджета выделили Т370 млн

Образование

20:51 15 Июня 2020

В Смирновской средней школе №1 с полувековой историей последний раз капитальный ремонт проводили 4 года назад. Тогда здесь заменили кровлю и окна с тыльной стороны здания. В этом году работы возобновились. На этот раз заменяют оставшиеся старые окна, реконструируют спортивный и актовый залы. Новый вид приобретёт и фасад здания, его покрасят и установят подсветку.

Жаслан Суендыков, директор Смирновской средней школы №1, Аккайынский район: 

— Сейчас ремонт проводится на сумму 60 миллионов. Также есть ещё один проект на сумму 10 миллионов. На футбольное поле с искусственным покрытием.

Пока одни меняют окна, другие проводят демонтаж стен. С 9 утра и до захода солнца здесь не утихает шум, в ремонте задействовано почти 20 человек, 9 из которых трудоустроены через центр занятости. Улучшатся в этом году и условия для учащихся Смирновской школы — гимназии.

Здесь проводится реконструкция пристройки, где находились столовая, библиотека, кабинеты предшкольной подготовки и художественного труда. Зданию — 46 лет, и за это время ни разу не было ремонта.

Айнагуль Малмасова, директор Смирновской школы-гимназии, Аккайынский район: 

— На данный момент закончен демонтаж полов, дверных проёмов, а также межкомнатных стен. Планируется замена кровли на металлочерепицу, облицовки данного здания, а также замена окон.

В этом году в Аккайынском районе преобразится 7 школ в сёлах Смирново, Власовке, Киялах, Ленинском и Трудовом, а также детский садик в райцентре. На эти цели из областного бюджета выделили 370 миллионов тенге.

 

 

Айгерим Муканова

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