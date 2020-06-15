«Миром признанный Абай»

Участие в лекции приняли члены городского совета ветеранов. Они читали стихи Абая, пели, говорили о значении «Слов назидания». Примечательно, что встречу провели в центре, посвященном поэту. Здесь выставлены его труды, редкие книги разных лет, издания, вышедшие с 40-го по 60-е годы прошлого века.

Орунтай Исаева, член городского совета ветеранов:

— Он как философ выступает за образование наше, за воспитание поколения нашего. Также он бичует леность, необразованность, глупость людей. Читать и знать труды его это очень актуально в наше время, также он выступал за права людей, за образованность казашек, за права женщин выступал.

Айгерим Мукашева