Акция «Будь донором — подари жизнь» проходит в Петропавловске

Здравоохранение

21:07 15 Июня 2020

Не остались в стороне и государственные служащие. Надо сказать, количество доноров в их рядах растет. На сегодня кровь сдали уже 20 человек. Каждый — не более 450 миллилитров. Есть среди этих людей и заслуженные доноры. Их имена занесены на доску почета в центре крови. Часто приходит сюда и Глеб Кобзенко.

Глеб Кобзенко, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:

— Пришли от работы, акция была где-то в 2016 году .Вот с этого момента я регулярно сдаю кровь, каждые 3-4 месяца. У меня первая отрицательная. Очень часто обращаются. Прежде всего, это полезно для себя, для здоровья, плюс помогать людям.

 

 

Айгерим Мукашева

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