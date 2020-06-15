53 дома построят в районе им. Г.Мусрепова в этом году для переселенцев

О программе переселения и гостеприимном северном регионе семья Кеншинбаевых узнала из новостей. Долго обдумывали, консультировались в центре занятости и всё же решились на переезд. В июле будет уже год, как семья сменила географическое положение и отправилась из Жамбылской области в нашу.

Получили субсидии на переезд, около 90 тысяч тенге каждому члену семьи. А ещё им бесплатно предоставили арендное жильё.

Оралбек Кеншинбаев, житель с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Жили там где-то 2-3 месяца, пока строился этот дом. Когда он был готов, заселились. Здесь три комнаты, просторные и светлые. Детям есть где играть. Переживали, что будет холодно, к морозам мы всё-таки не привыкли. Но зима прошла хорошо, было тепло. И, конечно, очень удобно, что в доме вода есть, санузел установлен.

Дом предоставляется в аренду. В среднем переселенцы выплачивают около 6 тысяч тенге ежемесячно. Благодаря таким привлекательным условиям в прошлом году в район имени Габита Мусрепова из трудоизбыточных регионов переехали 59 семей. Это чуть больше 200 человек.

Нурлан Темиргалиев, директор центра занятости района им. Г.Мусрепова:

— Для данных семей работодателями были построены 39 новых жилых домов. В этом году план стоит — 57 семей, 200 человек. На данный момент 7 семей уже переселились. Для семей переселенцев работодателями в этом году будет построено 53 новых жилых дома.

Работодатели строят дома за свой счёт. После местные власти выкупают его. Средняя цена — 7 млн тенге. Но просто переехать в нашу область, жить в новом доме и бездельничать не выйдет. Трудоустройство — обязательное условие.

В прошлом году благодаря переселенцам в районе имени Габита Мусрепова удалось закрыть несколько вакансий. Переехали 6 врачей, 5 педагогов, а ещё нужные для предприятий сварщики, механизаторы и электрики.

Айгерим Мукашева