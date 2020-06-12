В Петропавловске проверяют факты использования детского труда летом

Не секрет, что во время каникул многие школьники хотят подработать. Понять их можно, на карманные расходы деньги всегда нужны. Зачастую такой возможностью подростки пользуются летом, когда и свободного времени много, и вакансий на рынке труда хоть отбавляй.

Охотно трудоустраивают несовершеннолетних владельцы торговых точек. По закону это не запрещено. Но не все предприниматели помнят, что детям нельзя работать больше 24 часов в неделю, а также в ночных заведениях.

По словам стражей порядка, для трудоустройства подростков нужно согласие родителей. Нередко бывает и так, что работодатель может обмануть. Заплатить мало денег, или вообще ничего не дать. Плюс ко всему нагрузить несовершеннолетнего сверхурочной работой.

От этого никто не застрахован. Чтобы подобного не было, полицейские ежегодно проводят акцию «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда», а еще дистанционные беседы.

Махаббат Букпенова, участковый инспектор полиции ОЮП ОМПС УП г.Петропавловска:

— В период с 1 по 12 июня под девизом «Нет эксплуатации детского труда» на территории РК проводилась акция. Наши рейды исключительно были направлены на профилактику. Было проведено 4 рейда совместно с органами опеки, попечительства. Есть члены комиссии по делам несовершеннолетних. Нарушений не было выявлено.

Мы провели социальный опрос жителей, как они относятся к детскому труду? Ответы разные.

Петропавловцы:

— Сама работала в 16 лет у частного предпринимателя. Занимались озеленением города, правда, не в Петропавловске. Нас работодатель в конце сезона обманул. Поэтому я считаю, что все должно оформляться документально, как положено.

— Сейчас, наоборот, дети ничего не делают. В советское время хоть работали. Это было нормально. Сейчас я не вижу такого, только ходят с банками и собирают деньги.

— Молодежь должна приобщаться к работе с детства. Это им поможет в жизни. Тут надо подходить в таком плане, чтобы все было по закону.

За незаконную эксплуатацию детского труда нерадивых бизнесменов накажут «рублем». Точнее, крупным штрафом до 5,5 миллиона тенге. Уголовную ответственность тоже никто не отменял.

Абай Альжанов