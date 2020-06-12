В области создали группы оперативного реагирования

Они будут работать в каждом сельском округе и райцентре, ещё 13 участковых пунктов в Петропавловске. В группы вошли социальные работники, педагоги, психологи, участковые, медики, волонтёры и представители общественности. Работать они будут сообща и помогать комплексно.

Каждый в пределах своей компетенции. Нуждающиеся в помощи семьи поддерживали и раньше. Только работали специалисты разрозненно. Благодаря созданию оперативных групп подход кардинально изменится.

Гульмира Маулетбаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Мы полностью оперативную группу информируем. Проводим проверку достоверности этого сигнала. Посещают эту семью все заинтересованные органы, изучают со всех сторон, какие у них есть проблемные вопросы.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— Может, здесь даже у родителей нет работы. Мы хотим, чтобы здесь органы помогли с поиском работы. Может, у них не оформлены документы, чтобы получить пособия. В этом случае нам помогут органы юстиции. Где-то, может, в семьях скрываются эти проблемы. Для этого нужны волонтёры и общественники.

Айгерим Мукашева