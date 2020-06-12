На одном из ХПП Кызылжарского района горели склады

Ситуацию осложняли сильное задымление и высокая температура. Склад секционного типа горел открытым пламенем, была угроза его распространения на соседние здания и сооружения предприятия.

В результате сгорела кровля склада на площади 1100 кв.м., 748 тонн муки в мешках, 20 тонн отрубей и один вилочный погрузчик. Локализовали пожар в 7 ч. 29 мин., а полностью справиться с огнем удалось в 10 часов утра. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Нурлан Кульбаев, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— Задействованы 40 человек личного состава. Время в пути составило 45-50 минут вследствие неудовлетворительного дорожного покрытия. Удалось спасти соседние здания мельничного комплекса и складские помещения.

Анастасия Остертак