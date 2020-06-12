Больше 4 млрд тг вложили в строительство трех новых школ в СКО

Последний раз в будущей школе с казахским языком обучения на 900 мест по улице Уалиханова съёмочная группа МТРК была в мае с главой региона. Уже тогда подрядчику, строительством объекта занимается ТОО «Курылыс-сервис СК», было что показать.

С того момента прошел ровно месяц, специалисты не теряли ни дня, завершили конструкцию блоков «Б» и «В». Сейчас ведутся внутренние работы, на очереди третий корпус. Весь процесс стройки можно сравнить с игрой в лего, деталь за деталью, собирается то, что производитель нарисовал на коробке, а если хоть одна из них исчезнет?

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-сервис СК»:

— Есть колонны и ригеля, которые наши заводы не производят, и мы их только могли брать в столице. Школа здесь большая, только колонн 333 и 745 ригелей, все оттуда. Они сами по себе тяжелые, в одну машину всего заходит 4-5-6 ригелей, колонны возим по 5 штук.

На период ЧП перестали возить, специализированный завод в главном городе страны остановился, а вместе с ним и строительство школы. Из графика подрядчик выбился на 1,5 месяца, сейчас наверстывают упущенные сроки, 80 человек трудятся здесь в несколько смен. Все работы делают параллельно, никто не стоит без дела.

Дополнительное время и деньги понадобились ТОО «Курылыс-сервис СК», чтобы поднять здание школы больше, чем на метр, павлодарские проектировщики этот момент не учли. Таким образом, в высоту каждого корпуса будущей школы компания самостоятельно вложила приблизительно по 12 млн тенге.

Зато грунтовые воды, которые в будущей школе в «Жас Оркене» планируют выкачивать с помощью автоматических насосов, сюда вовсе не попадут за счет «пирога» из щебня, бетона, гидроизоляции и других растворов и материалов. Подрядчик гарантирует, что в этом учебном заведении будет сухо, а ещё точно не холодно, за счёт двух слоев утеплителя в 150 мм.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Теплая и красивая школа, с такой же территорией. Подрядчик заверяет, что ее благоустройство будет грандиозным. Позади меня расположатся сразу три площадки: футбольная, баскетбольная и теннисный корт. С хорошим освещением, беговыми дорожками и зеленью, ее здесь будет очень много.

На этой территории найдут чем заняться те, кому спортивный зал покажется тесным. Таким он не будет от слова «совсем», как актовый и столовая. Входная группа тоже в меру просторная.

Чтобы впечатление от нее и от объекта, в целом не испортилось у здешних учеников и их родителей, снова понадобится снести некоторые старые дома. В управлении строительства рассказали, глава региона уже давал такое поручение, но городской акимат пока не спешит реагировать, потому воз и ныне там.

Мурат Харсиев, учредитель ТОО «Курылыс-сервис СК»:

— Будем стараться, если погода не подведет, я думаю, фасад постараемся сделать и внутри, однозначно в этом году будем сдавать, не будет вопросов никаких.

Не будет их наконец-то и к школе в «Жас Оркене», ее вместе с новой бескольской на 300 учащихся тоже планируют сдать в этом году.

Ислям Нургалиев, руководитель отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Там она с автономной котельной и благоустройством территории, инженерными сетями.00:10 В текущем году завершается строительство 00:16 в микрорайоне «Жас Оркен» г.Петропавловска на 900 мест, школа с казахским языком обучения, такая же типовая, как эта.

Настоящий год новых школ, которые на севере страны очень нужны. В 2020-м ряды учащихся пополнят больше 9 тысяч первоклассников. Для сравнения три года назад их было почти на 2,5 тысячи меньше.

Дарья Пышмынцева