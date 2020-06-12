1 июля возобновляется Чемпионат Казахстана по футболу

К полноценным тренировкам футболисты «Кызылжара» приступили месяц назад. Главная задача игроков и тренерского штаба сейчас — наверстать упущенное, восстановить оптимальную физическую форму спортсменов. Но, и не только это. У кызылжарцев есть предостаточно времени, чтобы наладить стиль игры, отточить тактику, довести до ума «домашние заготовки».

Тимур Мульдинов, нападающий ФК «Qyzyljar»:

— Было трудно, когда сидишь дома, нелегко. Проводили тренировки в домашнем режиме. Мы футболисты, нам надо больше бегать. Без тренера тяжело заниматься, но нам дали указания, которые мы выполняли. Хороший тренер. Ладим хорошо. В плане тактики двигаемся в правильном направлении.

После возвращения на поле игроки занимаются с двойным упором, и что немаловажно, в комфортных условиях. Тренироваться и проводить матчи они будут на обновленном газоне. На ремонт искусственного покрытия потратили 20 миллионов тенге. Теперь поле стадиона «Карасай» соответствует стандартам «ФИФА» для участия в Премьер -Лиге.

Федор Симиниди, технический директор ФК «Qyzyljar»:

— Мы получили сертификат на проведение домашних матчей. О новом покрытии футболисты говорят положительно. Им тяжело, так как здесь засыпали «крошки». Со временем все спрессуется и будет комфортно. Спортсменам нравится, потому что мяч не прыгает, стелется хорошо.

По информации пресс-службы футбольного клуба, возобновление Чемпионата Казахстана ожидается 1 июля. К рестарту сезона ребята готовы почти на все 100%. Новички и воспитанники уже полностью сыгрались, говорит главный тренер «Кызылжара» Вячеслав Руснак. А еще поделился, что приоритетной целью команды в этом сезоне — это избежание вылета. К слову, в заявке нашей команды 29 футболистов.

Вячеслав Руснак, главный тренер ФК «Qyzyljar»:

— Зимой приобрели опытных игроков. Остался костяк команды с прошлого сезона, много местных ребят. Сейчас в команде футболисты, которые хотят играть за «Qyzyljar», хотят доказать, что здесь можно построить хорошую команду и радовать болельщиков. Мы амбициозны, наша задача побеждать в каждой встрече.

До введения карантина в стране петропавловцы провели 2 встречи в рамках Премьер-Лиги. В первой кызылжаровцы потерпели поражение столичной «Астане», а затем разошлись миром с павлодарским «Иртышом». Следующий матч должен пройти на родном стадионе «Карасай». Соперником нашей команды станет кокшетауский «Окжетпес». В целях безопасности игра пройдет при пустых зрительских трибунах.

Абай Альжанов