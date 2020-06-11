В СКО участились случаи травмирования и гибели людей на воде

Не заплывать за буйки, не оставлять детей без присмотра и никаких алкогольных напитков — эти и другие элементарные правила безопасности спасатели ежедневно разъясняют отдыхающим на пляже.

Жазира Кожахметова, главный специалист информационно-аналитической группы ДЧС СКО:

— Рейды проводятся после обеда, как правило, люди выходят именно в это время. Так показывает анализ. После трёх основное скопление людей у нас на пляже вдоль озера Пестрое. Но немало и тех, кто любит купаться и в несанкционированных местах.

О правилах поведения на пляже знает каждый отдыхающий. А помнят ли о них те, кто предпочитает купаться вне положенных для этого местах. Статистика показывает, именно там чаще всего происходят несчастные случаи. Спасатели на лодках отправились в рейд по реке Есиль.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Все эти места спасатели знают наизусть, только за один выезд они объезжают порядка 35 «диких» пляжей. И с каждым годом их количество увеличивается.

Как и количество людей, которые там отдыхают. Но к сожалению, ни рейды,

ни штрафы, ни установленные предупредительные знаки их зачастую не останавливают.

К слову, сказать в регионе определены 58 санкционированных мест для купания. 2 из них- в областном центре. Это озеро Пестрое и городской пляж на реке Есиль.

Анжелика Сычева