В с.Бесколь успешно реализуется проект по переработке мяса

Колбасы, сосиски, мясные деликатесы. Все из натуральных продуктов и с использованием лучших специй. Их закупают в Австрии и Германии. А здесь в мясоперерабатывающем цеху начинается процесс. Жиловщицы отделяют мясо от жил, убирают хрящи и отправляют мясо в кутор, который измельчает его и подает в шприц. На выходе получаются вот такие сосиски.

Сырье местное. Используют свинину, говядину, конину и мясо птицы. В Смену, а это 8 часов, перерабатывают до 3 тонн, но могут и больше. Несмотря на то что продукция под маркой «Нубаевские» на прилавках магазинов появилась меньше двух лет назад, она уже составила конкуренцию известным производителям.

Алёна Хан, корреспондент:

— Спросом пользуется вот этот полукопченый сервелат «Люкс». В его составе нежирная свинина и говядина высшего сорта.

Производство на предприятии полуавтоматизированное. Рабочими местами обеспечены здесь около 60 человек. К выпускаемой продукции относятся серьезно, соблюдают все нормы, а главное, стараются чтобы цена соответствовала качеству.

Шуми Исаков, директор ТОО «Загот Интер»:

— Наша колбаса может отличаться от колбасы других производителей всего лишь одним. Не содержит соевого белка, не содержит никаких других ингредиентов, которых быть не должно в этой продукции, то есть мы не применяем животных белков, изолятов, ГМО.

Производство запустили в августе 2018 года. Не обошлось без государственной поддержки.

Мереке Сыздыков, директор СКФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

— Была оказана мера господдержки в рамках программы «Экономика простых вещей», где было предложено субсидирование процентной ставки, конечная ставка для предпринимателя под 6 процентов, сейчас он оплачивает кредит под 6 процентов годовых. Воспользовался предприниматель и еще одной мерой господдержки, в виде гарантирования. В проекте не хватало залогового обеспечения и фонд «Даму» выступил гарантом, предоставил гарантию в размере 30 процентов.

Сейчас предприятию нужны специалисты: технологи, жиловщицы, забойщики. Готовы принимать и из других районов и регионов, специально для своих сотрудников на предприятии строят небольшое общежитие.

Что касается продукции ТОО «Загот-Интер», то уже давно ее можно найти на прилавках супермаркетов, в фирменном магазине и даже в России, в Тюмени, в частности. А еще планируют наладить экспорт в Китай.

Алена Хан