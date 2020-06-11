В Петропавловске продолжают благоустройство городских пляжей

Североказахстанцы:

— Ребенку здесь очень нравится. Каждый день приходим сюда. Пока теплая вода стоит. Ему нравится природа, ходить в закрытый бассейн не хотим. Немного грязная вода, но на реке очень приятная обстановка.

— Можно сказать, вырос в этих местах. Здесь должно быть 9 мусорных контейнеров, думаю.

— Желательно, чтобы сделали турники для спортсменов, лежаки. Как на Пестром. Место хорошее ведь.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Городской пляж на реке Есиль — излюбленное место отдыха петропавловцев. Особенно сейчас, когда стоят жаркие дни. Условия для купания здесь, надо сказать, комфортные, но, будут еще лучше. Скоро установят теневые зонты, лежаки, скамейки, пока засыпают берег песком, поставили урны.

Приводить в порядок городской пляж коммунальщики начали на прошлой неделе. Для лучшего комфорта здесь планируют поставить открытые душевые кабинки, организовать места для переодевания, а также провести освещение.

Бауыржан Райымкулов, бригадир ТОО «Best Bastau»:

— Мы провели очистку пляжа от мусора. Как видите, отремонтировали детский бассейн. Из Алматы заказали шезлонги, которые придут к нам через 2-3 дня. Чтобы досуг горожан был интересным, установим волейбольную площадку. Надеюсь, всем понравится и они будут рады приходить на пляж.

Особое внимание — безопасности людей на воде. До конца недели на берегу возведут здание временного медпункта и спасательную вышку. Всего на благоустройство местных пляжей из городской казны выделили 15 миллионов тенге.

Абай Альжанов