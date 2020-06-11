Вопрос конфессиональной принадлежности стал более актуален

ИНСТРАГРАММ: — «Админ прошу пропусти!! Просто уже нет сил терпеть! Моей матери (она пенсионерка) неоднократно названивали сектанты. Поначалу мама решила, что это благотворительность и выслушала их, но потом они назойливо начали приставать и говорить о какой-то Иегове. Я уже брал трубку и ругался с ними, но они, через какое-то время снова начали названивать!! Может, кто сталкивался, что мне делать?»

(грамматика и пунктуация автора сохранены)

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Советов, что делать, было очень много. Кто-то отправлял автора в соответствующие инстанции, предлагал сменить номер телефона, пригласить на разговор тех, кто звонил. Самой популярной стала рекомендация послать подальше, когда в следующий раз выйдут на связь.

В тот же день, когда анонимное обращение разлетелось по разным пабликам, на него отреагировали специалисты уполномоченного органа в сфере религии. Они оставили автору поста свои контакты и предложили квалифицированную помощь. Но за ней так никто и не обратился.

Ситуация, к сожалению, не новая, рассказывает эксперт-аналитик, магистр религиоведения Олег Синяков. Центр, в котором он работает, может помочь, только если человек придет и напишет заявление, без него до истины не добраться. А теперь давайте разбираться, о каких «Иеговых» шла речь и можно ли называть их сектантами?

Олег Синяков, эксперт-аналитик центра общественного развития и информации УВП СКО:

— Свидетели Иеговы являются одной из 18-ти официально зарегистрированных конфессий Казахстана, т.е. это не секта. В то же время имеются случаи нарушения законодательства РК в сфере религии отдельными адептами данной конфессии, касаемо незаконной миссионерской деятельности.

По закону они имеют права делать это только на закрепленной за ними территории. Последний раз такие факты имели место в нашем регионе несколько лет назад.

Последователей, которые перешли границы дозволенного, наказали «рублём». Кстати, некоторые представители официально незарегистрированных в Казахстане религиозных организаций, мы не берем в счет 25 запрещенных, пользуются этой лазейкой в законе.

Олег Синяков, эксперт-аналитик центра общественного развития и информации УВП СКО:

— Любая организация религиозная обязана быть зарегистрированной, но за отказ от регистрации не предусмотрен уголовный срок. За организацию незарегистрированной общины и участие в ней предусмотрен лишь штраф. И они таким образом платят штрафы и продолжают действовать. Они могут быть привлечены только в случае, если среди их адептов будут смертельные случаи или будут жалобы, что на них воздействуют система экономического или внеэкономического принуждения.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Например, заставляют продать или переписать свое имущество, к счастью, таких случаев на территории региона, по данным экспертов центра, не было. Там же нам рассказали, что хорошо на севере страны живется незарегистрированным баптистским организациям.

Олег Синяков, эксперт-аналитик центра общественного развития и информации УВП СКО:

— Действуют они в Петропавловске подпольно, но также распространяют сферу своего влияния на Булаево, Кишкенеколь. Они занимаются вовлечением людей в свои ряды, занимаются незаконным распространением буклетов, в том числе вовлекают детей. Это было в позапрошлом году, когда девочка получала аттестат, по окончании школы, оказалось, что у нее нет свидетельства о рождении, когда у нее просили, как так, она сказала, что мы баптисты, подчеркну, незарегистрированные.

Специалисты считают, что легче всего поддаются воздействию подобных религиозных организаций люди с неустойчивой психикой, проблемами со здоровьем, их сердобольные адепты находят в медицинских организациях. В псевдо -поддержке нуждаются также те, кто не может наладить контакт с родными и ищет себе так называемый «новый дом».

Если вы чувствуете, что оказались в подобной ситуации, находитесь под воздействием незнакомой вам религиозной организации, не нужно искать информацию в интернете. Квалифицированную помощь вы можете получить по телефону 50-44-58 или обратиться в полицию.

Дарья Пышмынцева