Санитарные врачи выявили почти 250 нарушений карантина североказахстанцами

У большинства жителей областного центра, если не у всех, вместе с летом пришло настроение — отпуск. За окном солнце и зелень, потому последнее, что не хочется сейчас делать — это работать. А вот отправиться на прогулку в хорошей компании с мороженым в руках — милое дело. Если не обращать внимания на детали.

Территорию девушка убирала сегодня. Когда точно, сказать не смогла, впрочем, как и ответить на вопросы санитарных врачей, потом и вовсе пропала из виду. За такое безалаберное отношение к работе спрос будет с хозяина этой точки, который, видимо, забыл, что карантин в Петропавловке еще не отменили.

Помнить об этом должны и владельцы летних кафе. В них даже в будни много посетителей, которым было бы нелишним измерить температуру и объяснить, что свой заказ нужно ждать в маске. Их, а еще перчатки обязан использовать весь персонал, в каждом заведении.

Беседа не сложилась, мужчина объяснил, что ребенок постоянно снимает с себя маску и попросил обратить внимание на посетителей за соседними столами. Между тем специалисты напоминают гражданам о личной ответственности. Несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям.

Наталья Беляева, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— ЧП было введено, люди побаивались, меры были очень жесткие и люди все соблюдали, то сейчас расслабились. Всего за май-июнь месяц было 2788 объектов проверено, выявлено 246 нарушений. Управлением полиции было составлено и направлено в департамент 28 административных дел, 13 дел передано в суд. Основные нарушения, как мы сейчас проходили, это отсутствие масок, санитайзеров, несоблюдение дистанции между посетителями.

С учетом того, что число заболевших растет на глазах, забывать об этих правилах еще очень рано.

Дарья Пышмынцева