Канализационные люки вдоль проезжей части тревожат автовладельцев

Искать глазами, вовремя заметить, объехать, не помешав при этом другим участникам движения. Петропавловские водители на городских дорогах всегда начеку. Спасибо за это канализационным колодцам. Один приветливо выглядывает из асфальта на сантиметров 5, соседний, наоборот, стеснительно прячется в полотно. Проедут только самые внимательные и находчивые.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— И каждый раз, натыкаясь на такие люки, задаёшься вполне логичным вопросом: ну почему нельзя было установить их на одном уровне с асфальтом. Не выше и не ниже. Чтобы езда по городу не была похожа на полосу препятствий. Чтобы не приходилось лавировать, объезжать и постоянно вглядываться в полотно в поисках опасности.

Задаются таким вопросом и петропавловские водители. Для них смотровые колодцы — проблема наболевшая. Сегодня был редкий случай в журналисткой практике, когда от интервью не увиливали, а, напротив, с энтузиазмом соглашались.

Автовладельцы:

— Люки — это восторг. Они нам не дают расслабиться. Постоянно поддерживают в форме. Машина так сотрясается.

— У вас случались поломки?

— Конечно, регулярно меняешь шаровые опоры. Потому что это случается благодаря этим буграм, каналам, выбоинам и люкам.

— Улица Интернациональная. Объезжаешь колодцы и тем самым создаёшь помеху другим водителям.

— У вас случались поломки из-за люков?

— Один раз я въехал в открытый люк. Мне просто повезло, машина большая. Но пришлось домкратами поднимать и машину вытаскивать.

Проблема с люками есть и на улицах, которые недавно ремонтировали. Одна из них носит фамилию Ульянова. Ровный асфальт и прямо посередине «стиральная доска» из смотровых колодцев. Такое сплошь и рядом. Что на дороге, что во дворах. Кто отвечает за это?

Ербол Набиев, начальник комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар су»:

— Мы занимаемся колодцами, которые в аварийном состоянии, которые требует ремонта. А то, что заниженные люки есть по городу…Происходит асфальтирование дворовых территорий, дорожного полотна наших улиц. При этом не учитывается вопрос поднятия в уровень дорожного полотна люков. Не только наших, но и других коммунальных служб.

Проблема не новая. Городской акимат работает отдельно, коммунальные службы сами по себе. Чтобы такого больше не допустить, наладят совместную работу. Связующим звеном станет КСК. Если во дворе кладут асфальт, председателю нужно связаться с коммунальщиками, которые приподнимут канализацию. Нашли решение и насущной проблемы автовладельцев.

Владислав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Нами проводится работа совместно с коммунальными службами по поднятию колодцев. По городу мы определили 2 тысяч колодцев. Из них по 15 центральным улицам, это первоочередное, порядка 780 колодцев.

В общем, велосипед изобретать не стали. Приподнимали колодцы и в прошлые годы. Только не в таком масштабе. Коммунальщики эту работу делают за свой счёт.

Айгерим Мукашева