Документ о выдаче лесорубочных и лесных билетов в СК выдают в бумажном варианте

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования североказахстанцам доступны 4 вида государственных услуг, 3 из которых перевели в цифровой формат. Получить заключение экологической экспертизы, разрешение на эмиссии в окружающую среду или на пользование животным миром можно через портал egov.kz.

С помощью смартфона, либо компьютера, как удобно. Остается одна госуслуга, которую специалисты предоставляют в бумажной форме. Это выдача лесорубочных и лесных билетов. Сроки их рассмотрения разные: от 3 до 30 рабочих дней. Всего в прошлом году в управлении оказали более 4 тысяч государственных услуг. Жалоб не поступало.

Бейбут Исманов, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— За 1 квартал 2020 года управлением оказано 935 услуг. Из них в бумажной форме-381, в электронном-554. Выдача разрешений на эмиссии в окружающую среду для объектов 2, 3,4 категорий-266. Выдача заключений государственной экологической экспертизы для объектов 2,3,4- 43 услуги. Выдача разрешений на пользование животным миром- 245 видов. Жалоб не поступало. Все госуслуги оказаны без нарушения сроков.

Абай Альжанов