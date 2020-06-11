Дерзкое нападение произошло в с.Соколовке Кызылжарского района

Правоохранительные органы

21:42 11 Июня 2020

Нападение на кассира автозаправочной станции произошло около 2 х часов ночи. 47-летняя продавец находилась на тот момент за прилавком одна. Мужчин было двое, оба -в медицинских масках. Один из них начал угрожать канцелярским ножом, требовал деньги. Но, женщина не испугалась и оказала сопротивление. Ей удалось вырваться и убежать на соседнюю АЗС, откуда и обратилась в полицию.

Злоумышленники тем временем прихватив с собой 270 тысяч тенге, скрылись. Стражи порядка прибыли на место преступления незамедлительно. Поиски продолжались в течение нескольких часов. В половине пятого утра на трассе внимание полковника полиции привлекли двое парней.

Петр Климов, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— При дальнейших оперативных мероприятиях мое внимание привлекли двое ребят, движущихся в пешем порядке в областной центр по трассе. Мною были приняты меры по задержанию и доставлению их на место преступления для проверки причастности их в совершении преступления.

В рюкзаке у задержанных нашли похищенные деньги.

Задержанные:

— Увидел, что женщина одна сидит, а мне как раз сумма нужна была, но решил там взять, получается.

— Я стоял настороже, чтобы не дай Бог проезжающая машина не остановилась. Ждал, когда друг мой выйдет с деньгами.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой». Подозреваемых взяли под стражу. Им грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.

 

 

Абай Альжанов

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