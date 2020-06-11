23 июня в стране отметят День государственного служащего

Любимые белые хризантемы, теплые воспоминания о трудовых буднях, слова поздравления, как благодарность за долгий и самоотверженный труд. Накануне дня госслужащих Светлану Зайцеву поздравляют ученики и бывшие коллеги.

Среди них и Рамиль Бахриразиев. 5 лет назад молодой и неопытный, он впервые решил связать свою жизнь со служением государству и народу. Как сейчас Рамиль вспоминает свои первые неудачи, трудности и промашки. Когда хотелось оставить все. Но, не сбиться с пути помогли советы мудрого наставника.

Рамиль Бахриразиев, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Светлана Николаевна -очень ответственный человек,очень честный человек, хороший наставник, хороший друг, она своим примером показала, как не только качественно исполнятся свои обязанности, но и как нужно работать с людьми. Научила принципам добропорядочности, честности, открытости.

Учила, потому что сама руководствовалась только этими принципами, везде и всегда. Когда чуть больше 40 назад только начинала свой путь в органах внутренних дел рядовым специалистом, и позже, когда заняла должность заместителя руководителя департамента агентства по делам госслужбы.

Светлана Зайцева, ветеран государственной службы:

— Конечно, работаю на госслужбе очень интересно, очень хорошие коллеги, очень хорошие руководители, несмотря на богатый жизненный опыт, я все равно чему-то учусь, даже у молодого, и также передаешь свои знания опыт тем, кто рядом с тобой, те, кто приходит на службу, передам знания и опыт.

А еще никогда ничего не бояться, быть коммуникабельным и тактичным, ставить правильные цели и честным путем добиваться их .

Светлана Зайцева, ветеран государственной службы:

— Быть уверенными, быть честными, добросовестными, тактичными, чтобы этот принцип, если ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и относись к другим. Не бояться того, что тебя не заметят ведь когда ты работаешь честно, когда ты отдаешься полностью своей работе, порученному делу, все это видят, все это замечают, все это понимают, и,конечно же, будет продвижение: и заметят, и оценят, и предложат должность.

4 года назад Светлана Николаевна ушла на заслуженный отдых. Но, связь с бывшими коллегами и молодежью не теряет. Сейчас все свободное время посвящает родным и любимой даче. Одним словом, тому, на что так порой катастрофически не хватало времени.

Анжелика Сычева