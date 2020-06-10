Участок автомагистрали «Благовещенка-Кайранколь» вновь отремонтируют

Абай Альжанов, корреспондент:

— На ремонт 18-ти километрового участка трассы, ведущей к селу Кайранколь, выделили без малого 600 миллионов тенге. Подрядчиком выступила получившая недавно на весь регион славу фирма «Kaz Fortis». Тем самым они обязались сделать качественный, долговечный асфальт.

Но, судя по всему, обещания рассыпались, как и эта дорога. Несоблюдение стандартов при среднем ремонте налицо. Это заметили все участники проверки. Кайранкольцы долго ждали, когда ее приведут в порядок. В последний раз дорожное полотно восстанавливали 28 лет назад. Однако, от нового асфальта сейчас одно название. Местные жители предпочитают ездить по полевой дороге.

Каиргельды Амантаев, аким Кайранкольского сельского округа, Жамбылский район:

— Поступили жалобы о том, почему так строят дороги. Не успели закончить ремонт дороги, а асфальт уже рушится. Мы обратились, и приехала антикоррупционная служба. Они обследовали дороги. Видно, что дорога строится некачественно. Поэтому невозможно ездить.

В первый раз участники рейда приезжали сюда прошлой осенью. Тогда подрядчику выдали предписание для устранения всех недочетов. И, видимо, слова надзорной комиссии руководство товарищества не восприняло всерьез. Просадка асфальта, ямы, разрушение верхнего слоя полотна. Список можно продолжать долго.

Жолдыбай Тентеков, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Толщина асфальта должна быть не менее 5 сантиметров, как видите, его, вообще, нет. И, соответственно, сейчас пучина выходит. Заложено 600 миллионов тенге бюджетных средств, а состояние дорог отвратительное. Любой подрядчик перед тем как участвовать в тендере, привозит специалистов. Они определяют стоит или не стоит в нем участвовать. Если он подписал договор, то он берет на себя риск.

По словам директора компании «Каз Фортис», вины фирмы в плохом ремонте нет. И вообще, считает, что возникшие проблемы, на совести самих заказчиков. Документация, в которой были требования по качеству асфальта, якобы не соответствовала реальности.

Эдуард Шандер, директор ТОО «Kaz Fortis»:

— Мы писали письма в управление. Здесь есть несоответствия, пучинистые грунты, на которые наплевать заказчику. Мы говорили, что здесь асфальт не будет держаться, как вы хотите.

У подрядчика еще есть время, чтобы исправить нарушения, до 15 июня. Если ситуация не изменится, то заказчики обратятся в суд. И надо сказать, претензии к «Kaz Fortis» не только у жамбылцев. С 2019-го ТОО не может сдать в эксплуатацию новую дорогу, ведущую к селу Заградовке в Есильском районе. Проблемы, что здесь, что там, аналогичные.

Александр Бодуновский, руководитель специализированной мониторинговой группы внешнего анализа антикоррупционных рисков:

— Попросили, рекомендовали. Все равно осталось так же. Сделали, приняли у вас дорогу и вот результат. Смысл 600 млн тенге? Это для местного населения же делается.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы СКО:

— На данном этапе подрядчик может убеждать общественность в том, что на дорогу требовались дополнительные расходы. При заключении договора такие вопросы должны были подниматься. И они поднимались. Ни подрядчик, ни представитель, который выиграл тендер, претензий не имел.

Проверять ремонт и строительство дорог антикоррупционщики продолжат. Рейды они проводят в рамках проекта «Сапалы жол».

Абай Альжанов