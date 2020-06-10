Учащимися художественного лицея проводят пленеры

С наступлением первых летних дней учащиеся художественного лицея выходят творить на свежем воздухе. Такой вид живописи называется — пленэр, где ребята работают с натурными зарисовками. Соне Баяндина рисует с 9 лет. В художественную школу ее привели родители.

Соня Баяндина, учащаяся художественного лицея:

— Думаю, рисование — это один из способов выплеснуть свои эмоции. Особенно в нашем возрасте, когда это остро необходимо. Ты не срываешься на ком-то, а просто рисуешь красками, карандашами. Такие работы получаются очень эмоциональными, красочными.

Учащиеся вторую неделю занимаются в парке аттракционов. С погодными изменениями меняются и оттенки цветов. Отсюда и каждый рисунок по-своему интересен. Леонид Горбенко рисованием занимается три года, старается развивать свой талант, берется за кисть каждый день.

Леонид Горбенко, учащийся художественного лицея:

— Когда я уже научусь рисовать более хорошо, мне будет это доставлять больше удовольствия, чем сейчас. На улице как-то комфортней, потому что ты можешь нарисовать всё, что видишь, а дома только вид из окна.

Мери Аршакян сегодня решила изобразить на своём холсте карусель. Рисовать на свежем воздухе для нее — одно удовольствие. Кстати, увлекается юная художница работой не только кистями и красками, а ещё и прикладным искусством.

Мери Аршакян, учащаяся художественного лицея:

— Мне нравится это делать. потому что мои руки привязались к этому делу. Мне нравится лепить, люблю ощущать объекты, творить. Мне кажется, творческие люди — это какие-то боги. Они творят вещи хоть и поддельные, но всё-таки делают.

В течение года ребята занимаются не только в мастерских своего лицея. Стараются почаще выходить на улицы города. Это даёт возможность присмотреться ко всему, что их окружает, и, конечно же, передать все на холст.

На листке бумаги изображается мир глазами художника, учитывается каждая деталь: рефлексы, блики, формы. С 15 июня учащиеся выходят на летние каникулы, к занятиям вернутся 1 сентября. В августе в лицее начнут набирать новых творцов.

Айгерим Муканова