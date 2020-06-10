Старые купюры номиналом в 500 тенге выходят из обращения

Банкноты, выпущенные в 2006 году, перестанут принимать, как платежное средство. Их отличительная черта -это наличие на лицевой стороне изображения монумента «Байтерек» и открытой ладони.

Обменять купюры североказахстанцы могут до июня следующего года во всех банках 2 уровня, а в областном филиале Национального банка в течение 3 -х лет. Таким образом, в обороте будут использоваться действующие 500 тенге 2017 года выпуска.

Александр Афанасьев, заведующий кассой СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Если у кого-то остались данные купюры, то можете не волноваться. Приходите в любой банк 2 уровня или в Национальный банк, который находится по улице Конституции Казахстана 6. Режим работы с 9 и до 15.00 без перерыва на обед. При себе нужно иметь удостоверение личности. Банкноты каждые 5-7 лет обновляются по стране.

Абай Альжанов