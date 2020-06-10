СКО: Проект «Жаңа қала» по достоинству оценили в Правительстве

Наша область должна сделать существенный «рывок» в строительстве. А именно в вводе жилья. Этого в очереди за квадратными метрами ждут тысячи североказахстанцев. В 2020 году темпы возведения побьют все прошлогодние рекорды. Из бюджета выделили почти 18,5 млрд тенге. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019-ом.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— За январь-май 2020 года за счёт всех источников финансирования введено 42,2 тысяч кв.м или 114 % к аналогичному уровню 2019 года. По итогам 6 месяцев текущего года планируется ввести 67,1 тысяч кв.м. За январь-май 2020 года ожидаемые объемы строительных работ составляют 15,3 млрд. тенге или 108% к 2019 году.

А к концу года планируют сдать 300 тысяч кв м. Столько в регионе никогда не строили, подчёркивает Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Три года назад мы строили намного меньше — 200 тысяч кв.м. Т.е. на 100 тысяч больше. Более 12 тысяч наших земляков обретут долгожданное жильё.

В эксплуатацию сдадут свыше 3 тысяч квартир. 625 из них для социально уязвимых слоёв населения. И распределять квадратные метры должны открыто. За этим будут следить нуротановцы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это не должно быть кулуарно. Чтобы решалось в каком-то кабинете. Всё в открытом доступе. Максимально.

Контролировать необходимо и работу застройщиков, а именно, график. Люди не должны ждать своих квартир лишний месяц из-за того, что подрядчик не может уложиться в срок. Это, кстати, часто происходит из-за коммуникаций, точнее, их отсутствия.

Почему-то о том, что в квартирах должны быть вода, отопление и свет, вспоминают накануне сдачи. Тогда берутся за голову и за ПСД.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ну что это такое? Сделайте сбалансированный бюджет и шаг за шагом, чтобы было понятно. Сначала проект, потом инфраструктура, потом дом. Такой должен быть порядок.

Остаётся надеяться, что многоэтажки, которые появятся в этом году, возведут по уму. К слову, в Петропавловске «вырастут» 22 высотки за счёт бюджета и 10 от частных застройщиков.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— За 5 месяцев ввод жилья из всех источников финансирования составил более 18,5 тысяч кв м. или 161% к аналогичному периоду прошлого года. Всего по городу ведутся работы по 32 домам или 2879 квартир. Если для сравнения, в 17-ом году, когда программа начала реализовываться, было всего 12 домов.

Успеваем и сносить. Под колёса тяжёлой техники в Петропавловске уже попали чуть больше тысячи частных домов. Большинству из них было около полувека. Ветхие, некоторые — аварийные. Их жильцы проекту реновации были рады, особенно когда переезжали в квартиру со всеми коммуникациями.

Проект «Жаңа қала», именно такое название выбрали в нашей области, получил одобрение и в Правительстве. Планируют перенять опыт СК, включить в программу «Нурлы жер» и реализовывать в других регионах. Активная застройка ведётся и в районах.

Там построят 7 многоквартирных и 800 частных домов, 700 из них для переселенцев. Фронт работы и в сёлах, и в городах огромный. Сейчас уже разгар строительного сезона, как и купального. Чтобы последний не закончился трагедией, нужно соблюдать все правила и не только отдыхающим, но и владельцам баз отдыха и арендаторам озёр.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Мы проводим только разъяснительные работы. Также рейды с акиматами и полицейскими. У нас 2 статьи есть. При купании в неположенных местах и штраф за распитие спиртных напитках в общественных местах.

А вот арендаторы ЧС-никам неподконтрольны. Проверить их могут только…. после несчастного случая. Зато у акиматов, которые землю выдали, возможностей больше. Они могут и контролировать, и санкции применять.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Элементарную вышку, с высоты которой можно наблюдать, что происходит на глади озера, это нужно сделать. Если элементарных вещей нет, то МИО должен прийти, предупредить.

Если не исправят, то просто не допускать эту базу отдыха к открытию сезона. Ещё один важный момент для отдыхающих — благоустройство пляжей. Пёстрое, к примеру, в этом году изменился в лучшую сторону. Но, недоработки всё же есть, считает глава региона. Люди жалуются на нехватку мусорных баков и уборных. Мало спортивных площадок.

Айгерим Мукашева