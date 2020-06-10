Сегодня в ЦОН РК можно получить только 111 услуг, недоступных онлайн

Не забронировал очередь заранее, будь добр подождать. Система, на первый взгляд, не гуманная, но безопасная для североказахстанцев. В здании областного филиала правительства для граждан их запускают группами, по три человека в одно льготное окно.

В очереди в основном люди преклонных лет, которые с гаджетами на «вы». Теперь им на помощь будет приходить активная молодежь. Волонтеры расскажут, как получить ЭЦП, скачать и установить необходимое мобильное приложение и не только.

Серик Бейсенов, заместитель директора филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— Они свободно могут объяснить бабушкам, дедушкам, как получить электронные услуги, что это такое. Проходя обучение у нас, они смогут это продвигать дальше.

Доступно объяснят, как забронировать очередь,чтобы не стоять часами на крыльце здания. Расскажут также какие возможности дает специальный телеграмм бот, с его помощью, кстати, можно получить свыше 20 услуг, а через eGov mobile в 3 раза больше.

Лилия Гизатулина, руководитель центра поддержки волонтерства СКО:

— На данный момент к этой работе пока привлечено более 20 человек. Наших волонтеров можно встретить в 4 отделениях ЦОН, это три отделения ЦОН-а и один спецЦОН.

Такая же работа в будущем начнется и в районах, но это пока только планы. Сотрудники местного ЦОНа напоминают жителям областного центра о секторах самообслуживания, которых в Петропавловске больше 100. Теперь их месторасположение можно отследить через приложение 2ГИС.

Дарья Пышмынцева