Единую базу владельцев велосипедов создадут в Петропавловске

Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно ведут профилактическую работу, а еще выявляют места сбыта краденого.

Руслан Сыздыков, начальник 2-го отдела полиций УП г.Петропавловска:

— Необходимо пройти в каждый подъезд, в каждый дом. Листовки раздадим каждому. Цель – зарегистрировать велосипеды. У каждого велосипеда под рамой или на педали имеется код. Данные коды мы будем записывать, регистрировать со всем данными.

С начала мая североказахстанские стражи порядка начали внедрение еще одного ноу-хау — внесение всех городских велосипедов в единую базу, сейчас на учете их около 800. Делается это с согласия владельца.

Ерболат Каптаев, заместитель начальника отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— Процедура заключается в заполнении анкеты, куда вносятся данные владельца, цвет, марка велосипеда, а также серийный номер рамы. В последующем данная информация направляется в УП. Такое нововведение позволит сократить кражи велосипедов, а также поможет оперативному розыску похищенного имущества. Также убедительно просим граждан быть бдительными по отношению к своему имуществу, не оставлять велосипеды без присмотра и дополнительно оборудовать их защитными средствами.

Беспечное отношение владельцев к своим велосипедам — один из основных поводов для кражи. Так случилось с одним из жителей областного центра. Оставил свой байк недалеко от гаража, ненадолго отвлекся и этого было достаточно для вора.

Задержанный

— Во дворе увидел: велосипед лежит. Я сел на него, поехал, покатался. Подумал оставить себе, для личного пользования. Потом сотрудники полиции меня обнаружили.

Полицейские напоминают, при парковке даже на короткое время велосипеды нужно оставлять в зоне обзора камер.

Анжелика Сычева